Частные инвесторы купили ценные бумаги на рекордные 94,7 млрд рублей

Инвестициями на Московской бирже занимаются 31,5 млн физических лиц. В апреле они заключили почти 4 млн сделок.

В апреле 2024 совокупный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи достиг 94,7 млрд рублей. В облигации инвестировали 83,8 млрд рублей, а в фонды — 15,8 млрд.

Сейчас у 31,5 млн физлиц открыто 55,9 млн счетов на Московской бирже. В апреле частные инвесторы заключили почти 4 млн сделок. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Самыми популярными ценными бумагами стали акции Сбербанка, ЛУКОЙЛа, Газпрома, Яндекса, Сургутнефтегаза, Роснефти, Норникеля, Северстали и Магнита.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в апреле выросло на 14,1 тыс., до 5,8 млн. Их торговый оборот вырос на 46% по сравнению с апрелем 2023 год, и достиг 272,7 млрд рублей.