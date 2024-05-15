Утвержден первый ГОСТ на электронные учебные устройства для детей

Это первый нормативно-технический документ, устанавливающий требования к данной продукции. ГОСТ Р 71345-2024 начнет действовать с 1 марта 2025 года.

ГОСТ разработан Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» при участии Минпросвещения, Центра развития образования «РАО», а также представителями отечественных производителей учебных электронных устройств.

Новый стандарт ввел определения терминов электронных устройств, используемых для обучения детей в детских садах, школах и колледжах. В частности — интерактивные доски, компьютеры, планшеты, электронные измерительные приборы, цифровые лаборатории и многие другие.

ГОСТ 71345-2024 устанавливает требования к качеству и безопасности всего электронного оборудования, которое используется для обучения детей, касающиеся безопасности и защиты от статистического электричества, термобезопасности, освещенности рабочей зоны, шума, лазерного, ультрафиолетового и ионизирующего излучений и т. д., а также размера и размещения учебного оборудования.

Применение стандарта позволит создать единую базу учебных электронных устройств для использования в развитии и образовании детей.

«Активное использование электронных средств в образовательном процессе становится глобальным трендом, без которого сегодня сложно представить современное обучение – именно поэтому утверждение стандарта сейчас представляется как никогда актуальным. В документе закреплены не только общие требования к электронному учебном оборудованию, но и, что немаловажно для сохранения и поддержания детского здоровья, требования к продолжительности времени использования электронных учебных устройств в зависимости от возраста обучающихся», — отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, председатель технического комитета по стандартизации № 181 «Игрушки и товары для детей» Антонина Цицулина отметила, что современные цифровые сервисы вызывают закономерные опасения их безопасности для детей у родителей и педагогического сообщества. Стараемся синхронизировать развитие инновационных технологий в образовании с разработкой стандартов, которые обеспечат их безопасное использование.