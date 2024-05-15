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Сальдо ЕНС

Как узнать сальдо ЕНС и провести сверку с налоговой

Чтобы получить справку о сальдо ЕНС, об исполнении обязанности по уплате налогов или о принадлежности сумм ЕНП необходимо направить в ФНС электронный запрос с кодом нужной справки или заявление на бумаге (КНД 1114237).

Вместо обычной справки о принадлежности сумм ЕНП можно получить справку с агрегированными данными, где сведения по операциям одного вида приведены общей суммой за день. А вместо справки о сальдо ЕНС с данными на дату ее формирования – сведения о задолженности на выбранную дату.

Для этого надо направить электронный запрос с кодами «9» или «8» или заявление на бумаге (КНД 1166507).

Акт сверки расчетов по ЕНП можно заказать по электронному запросу с кодом «4» или по заявлению на бумаге (КНД 1165180).

В случае несогласия с актом сверки можно направить в инспекцию свои разногласия. К запросу можно приложить подтверждающие документы и пояснения, сообщают налоговики.

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Чтобы получить справку о сальдо ЕНС, об исполнении обязанности по уплате налогов или о принадлежности сумм ЕНП необходимо направить в ФНС электронный запрос с кодом нужной справки или заявление на бумаге (КНД 1114237).

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