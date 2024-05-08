🏃🏃 Не забудьте сегодня уйти с работы пораньше

8 мая 2024 года — предпраздничный рабочий день. Это значит, что он сокращается на 1 час.

Согласно статье 95 ТК, продолжительность рабочего дня или смены, именно непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.

При этом никаких приказов по этому поводу издавать не надо. День сокращен по норме ТК.

Сокращение на 1 час будет и у тех сотрудников, которые работают на неполную ставку.

То есть при стандартном графике сотрудник отработает 7 часов вместо 8-ми, а полставочник – 3 часа вместо 4-х.

Производственный календарь на 2024 год смотрите тут.