🏃🏃 Не забудьте сегодня уйти с работы пораньше

Согласно статье 95 ТК, продолжительность рабочего дня или смены, именно непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час.
При этом никаких приказов по этому поводу издавать не надо. День сокращен по норме ТК.
Сокращение на 1 час будет и у тех сотрудников, которые работают на неполную ставку.
То есть при стандартном графике сотрудник отработает 7 часов вместо 8-ми, а полставочник – 3 часа вместо 4-х.
Производственный календарь на 2024 год смотрите тут.
Комментарии2
Сегодня осталась работать дома дистанционно. У нас опять пошел снег)))в пригороде СПб. Утром погуляла с собакой. Достала все свои зимние вещи, утеплилась и пошла в наш перелесок. Все в снегу, ярко светит солнце (даже греет), поют птицы. Такое странное сочетание. Неожиданно подул ветер, прилетела снежная туча. Полетели вихри, снег вперемежку с ольховыми сережками. Вид сюрриалистический. Вот такой странный май
В каком пригороде?)) Я за маму переживаю, вчера у них не было снега. Большая Ижора.