Проблема навигации на «Клерке». 20 лет мы искали решение и вот

Теперь навигационное меню можно свернуть и оно запомнит свое состояние.

Навигационное меню — это проблема на «Клерке» и в сознании создателей «Клерка». Дело в том, что на «Клерке» много сервисов, которые нужны в быстром доступе, и как мы ни старались ограничивать навигацию, всегда страдали мы или пользователи.

Например, не хочется прятать список пользователей (наша гордость: 860 000 пользователей) и ссылку на производственный календарь, которая должна быть всегда под рукой.

А теперь лишние ссылки в навигации можно свернуть, и браузер запомнит это состояние.

С удовольствием выслушаю пожелания, что обязательно должно быть в навигационном меню.

Пользуясь случаем напоминаю, что вчера мы создали HR Ди — телеграм-канал для HR-специалистов. Присоединяйтесь.