Негосударственный пенсионный фонд «Открытие» вошел в состав ВТБ

НПФ «Открытие» больше не будет работать, фонд объединили со структурами ВТБ. Теперь совокупные активы банка на рынке негосударственных пенсионных фондов превысили 1 трлн рублей.

ВТБ объединил свои негосударственные пенсионные фонды: в состав «ВТБ пенсионный фонд» вошел НПФ «Открытие». Теперь ВТБ стал крупнейшим игроком на рынке НПФ: его совокупные активы превышают 1 трлн рублей.

«Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей, количество клиентов составляет 10,46 млн человек. Фонд продолжит выполнять все обязательства перед клиентами НПФ "Открытие"», — сообщили в пресс-службе банка.

С 3 мая 2024 года НПФ «Открытие» прекратил свою деятельность. В конце декабря 2022 ВТБ приобрел структуры банка «Открытие» за 340 млрд рублей.