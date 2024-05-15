⚡️ Итоги дня: Microsoft создала нейросеть для спецслужб, Ozon сгенерирует фото одежды на моделях, а в Москве продают мангал за 350 тысяч

В Москве продают кованый мангал в виде корабля за 350 000 рублей. Длина необычного изделия превышает 5 метров, а высота больше 3 метров.

Microsoft создала шпионский ИИ, изолированный от интернета. Генеративная модель предназначена для спецслужб США и будет применяться в анализе сверхсекретной информации.

В Китае создали робота-улитку для помощи спасателям. Роботы, способные объединяться в «рой» и взаимодействовать между собой, могут быть полезны при поисках выживших в зонах стихийных бедствий, а также для разведки в опасных условиях и даже в изучении поверхности других планет.

Ученые создали шелковую ткань, которая поглощает звук на 75%. Толщина материал составляет всего 130 микрометров, что сопоставимо с человеческим волосом.

В Ozon начали применять искусственный интеллект для создания фото одежды на модели. Теперь продавцы могут загрузить фотографию одежды на пустом фоне, и нейронная сеть OZON автоматически создаст изображение с этой одеждой на человеке. Картинку можно загрузить в карточку товара.