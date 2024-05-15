Таможня рекомендует участникам ВЭД пополнить лицевой счет перед праздниками

Использование криптообменников в Москве: простое руководство для каждого

Сегодня многие ищут выгодные и безопасные способы покупки крипты за наличные (фиатные) деньги: рубли, доллары и евро. Ни один российский банк напрямую не работает с крипто-системами, зато с ними работают специализированные сервисы. Речь идет о P2P-сервисах, криптобиржах, онлайн и офлайн-криптообменниках в Москве, большинство из которых работают в режиме 24/7. Ими сегодня может пользоваться каждый, у кого есть достаточный запас наличных средств и желание инвестировать их в электронные монеты/коины!