Таможня рекомендует участникам ВЭД пополнить лицевой счет перед праздниками

В выходные и праздничные дни операции по перечислению денежных средств могут проходить с задержками, поэтому сотрудники Федеральной таможенной службы простят участников ВЭД заранее пополнить лицевой счет.
«Чтобы обеспечить непрерывное совершение таможенных операций и уплату причитающихся платежей, рекомендуем заблаговременно проверить остатки денежных средств и пополнить лицевой счет на необходимую сумму», — сказано в телеграм-канале ФТС.
Узнать баланс своего лицевого счета импортеры и экспортеры могут онлайн с помощью сервиса «Лицевой счет» в личном кабинете участника ВЭД.
Начать дискуссию