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Уведомление по ЕНП

Уведомление по ЕНП с неправильным кодом ОКТМО не примут

В ЕНП-уведомлении в поле «Код по ОКТМО» указывается актуальный код ОКТМО бюджетополучателя с учетом особенности исчисления и уплаты конкретных налогов и взносов.

В случае сдачи уведомления с указанием неактуального кода ОКТМО налоговики направят компании уведомление об уточнении с указанием ошибки соответствующего реквизита.

Об этом сообщает ФНС в письме от 26.04.2024 № БС-4-11/5052@.

Напомним, контрольные соотношения для ЕНП-уведомлений утверждены приказом ФНС от 16.01.2024 № ЕД-7-15/19@. В них в том числе заложена проверка на ОКТМО.

На какие ошибки проверят ваше уведомление по ЕНП в 2024 году, мы рассказывали тут.

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Уведомление по ЕНП с неправильным кодом ОКТМО не примут

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