Mastercard заработала в Китае: историческое событие

Американская и международная платёжная система начала обработку внутренних платежей через совместное предприятие NetsUnion JV.

Это значит, что банки страны начнут выпускать карты Mastercard, которые будут работать и в Китае, и за рубежом. А туристы из других стран смогут платить привычными картами.

На протяжении многих лет с входом международных платёжных систем на китайский рынок объёмом в триллионы долларов было тяжело. Еще в июне 2015 страна ослабила ограничения на получение лицензий через создание подразделений или приобретение местной компании. В феврале 2020 Народный банк Китая одобрил заявку от Mastercard NUCC на начало подготовки к обработке платежей.

И только в прошлом году совместное предприятие получило официальное одобрение на начало внутренней клиринговой деятельности по банковским картам.

Пять лет на сертификацию, проработку стандартов, правил и инфраструктуры в соответствии с местными нормативными требованиями.

Конкурировать с местными платёжными инструментами будет тяжело, но у Mastercard есть преимущество в виде международного присутствия — и для частных клиентов, и для бизнеса.