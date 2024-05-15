На уплату взносов на травматизм осталось 3 дня

До 15 мая включительно организации и ИП с сотрудниками должны уплатить страховые взносы в СФР на травматизм за апрель.

Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний перечисляют в Социальный фонд не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который их начислили.

Взносы на травматизм платят отдельной платежкой. Уведомление об исчисленных взносах подавать не надо.

Реквизиты для уплаты взносов есть на сайте регионального отделения СФР. Получатель — региональное УФК и в скобках название вашего ОСФР.

ОКТМО в поле 105 нужно уточнить в вашем отделении фонда. Обычно это код по месту нахождения отделения, но некоторые ОСФР требуют указывать ОКТМО по месту регистрации организации.

Несвоевременная уплата взносов на травматизм влечет риск начисления пеней.

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