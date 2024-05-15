Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта оценили в 1 трлн рублей

Процент внедрения технологий на базе ИИ у крупных и средних компаний из разных сфер экономики составил 20%.

Кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко заявил, что экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта превысил 1 трлн рублей.

«Экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в отраслях [экономики] уже сейчас составил более 1 трлн рублей», — сказал Чернышенко.

Сейчас у крупных и средних компаний процент внедрения новых технологий на базе ИИ доходит до 20%. По итогам 2021 года общий вклад в ВВП страны таких предприятий превысил 22 трлн рублей. Активнее всего искусственный интеллект применяют в транспортной сфере.

Власти ожидают, что ежегодный прирост ВВП от внедрения ИИ составит 1-2%.