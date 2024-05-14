⚡️ Итоги дня: Вышла новая версия нейросети GPT-4o, депутаты подрались в парламенте Грузии, а Почта России быстрее отправляет посылки

OpenAI представила новую версию нейросети GPT-4o. Теперь ИИ может мгновенно отвечать на голосовые запросы. Пользователь также сможет прерывать ответ нейросети как обычного собеседника. Нейросеть будет бесплатно доступна всем пользователям, но платные подписчики получат увеличенные лимиты на выполнение операций.
ЦБ выпустил 3 монеты, посвященные Александру Пушкину. Коллекционеры могут приобрести памятные серебряные монеты номиналом 3 и 100 рублей и золотую монету номиналом 10 000 рублей. Выпуск приурочен к 225-летию со дня рождения поэта.
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Мэр Москвы Сергей Собянин показал новый кроссовер «Москвич 8». Старт продаж ожидается в конце 2024 года.
Почта России в 3 раза ускорила отправку посылок с помощью QR-кодов. Возможность получать и отправлять письма и посылки по QR-коду появится в обновленной версии мобильного приложения почты. Оно уже доступно пользователям Android, после 13 мая установить приложение можно на Huawei, а летом – на iOS.
В браузер Microsoft Edge добавят ИИ-генератор тем. Пользователи смогут создать тему на основе текстового описания. Браузер сгенерирует несколько изображений, из которых можно выбрать наиболее подходящее.
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