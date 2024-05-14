⚡️ Итоги дня: Вышла новая версия нейросети GPT-4o, депутаты подрались в парламенте Грузии, а Почта России быстрее отправляет посылки

Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.