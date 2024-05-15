Акции «Яндекса» начнут продаваться на Мосбирже с 10 июля

Ценные бумаги МКПАО «Яндекс» допустят к торгам с 8 июля, а 10 июля Мосбиржа проведет делистинг акций нидерландской компании Yandex N.V.

Московская биржа включит акции МКПАО «Яндекс» под тикером YDEX. Ценные бумаги допустят к торгам 8 июля 2024 года, а продаваться они будут с 10 июля.

«В этот же день, 10 июля 2024 года, Московская биржа проведет делистинг акций нидерландской Yandex N.V. Их торги будут ограничены биржей с 14 июня 2024 года», — сказано на сайте компании.

МКПАО «Яндекс» станет новой головной компанией группы после завершения сделки.

Раньше Мосбиржа планировала допустить акции «Яндекса» к торгам с 15 мая.