Уже завтра бухгалтеры узнают, как правильно отвечать на требования ИФНС

Научитесь отвечать на требования ФНС и ее органов, а также разберитесь, что и в какие сроки представлять и какие требования являются незаконными.

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Многие бухгалтеры теряются: как правильно отвечать? Если требование абсурдно, можно ли его проигнорировать? Об этом вы узнаете завтра на вебинаре!

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Спикер вебинара — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

На вебинаре рассмотрим:

какие требования законны, а какие — нет;

как ответить правильно;

какие требования должны вызывать обеспокоенность, а какие нет;

как правильно отказать в представлении документов и не получить при этом штраф.

Ждем вас на вебинаре16 мая в 11:00 мск!