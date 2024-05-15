Уже завтра бухгалтеры узнают, как правильно отвечать на требования ИФНС

Нет такой компании, которая бы никогда не получала требований о представлении документов от налоговиков. Многие бухгалтеры теряются: как правильно отвечать? Если требование абсурдно, можно ли его проигнорировать? Об этом вы узнаете завтра на вебинаре!
Спикер вебинара — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
На вебинаре рассмотрим:
какие требования законны, а какие — нет;
как ответить правильно;
какие требования должны вызывать обеспокоенность, а какие нет;
как правильно отказать в представлении документов и не получить при этом штраф.
Ждем вас на вебинаре16 мая в 11:00 мск!
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