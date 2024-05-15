⚡️ Итоги дня: появился новый вирус FLiRT, готовить кофе можно ультразвуком, а в России будет свой музыкальный конкурс «ИнтерВидение»

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
Как красиво и завуалировано звучит)