⚡️ Итоги дня: появился новый вирус FLiRT, готовить кофе можно ультразвуком, а в России будет свой музыкальный конкурс «ИнтерВидение»

Зачем IT- компаниям нужен юрист: три примера из моей практики

Я Павел Патрикеев — практикующий юрист, специализирующийся на поддержке малого и среднего ИТ-бизнеса, кратко расскажу о том, как даже одна юридическая консультация может существенно облегчить вашу жизнь, и разберу, на какие плюшки от государства могут рассчитывать IT-компании. Читайте до конца, чтобы узнать почему большинство из них не доходит до адресатов.