Ставку по семейной ипотеке могут поднять до 12%

Для семей с детьми до 6 лет условия льготной ипотеки не изменятся: ставка сохранится на уровне 6% годовых. Однако для остальных Минфин планирует ужесточить условия.

Минфин предложил после 1 июля повысить ставку по семейной ипотеке до 12% годовых. Такой кредит на покупку жилья смогут взять семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

«Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше шести лет), повышение ставки до 12%. Мы такое предложение сделали», — сказал замминистра финансов Иван Чебесков.

По поручению Владимира Путина не изменятся условия для семей с детьми младше 6 лет. Программа льготного кредитования под 6% годовых будет продлена. Ее срок истекает 1 июля 2024 года.

Сейчас семейную ипотеку могут оформить семьи с одним ребенком, который родился в период с 1 января 2018 до 31 декабря 2023 года, а также те, у кого есть с два и более детей младше 18 лет или ребенок с инвалидностью. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%.