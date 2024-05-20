Дарим топовый онлайн-курс «Бухгалтер маркетплейсов - 2024» с подпиской «Клерк.Премиум»

При покупке подписки «Клерк.Премиум» от полугода вы получаете наш флагманский курс «Бухгалтер маркетплейсов - 2024: учет, налоги, 1С» бесплатно!

Воспользуйтесь новой акцией! Оформите подписку «Клерк.Премиум» и получите топовый курс «Бухгалтер маркетплейсов - 2024: учет, налоги, 1С» в подарок!

Всего за месяц вы сможете получить достаточные знания, чтобы начать вести учет на маркетплейсах у продавца и получать дополнительных доход. Помимо этого, у вас будут все преимущества подписки «Клерк.Премиум»!

На курсе вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Изучайте новые темы с подпиской «Клерк.Премиум»!

С подпиской вы получите доступ к 40+ онлайн-курсам и 600+ вебинарам по всем темам бухучета, налогов и кадров, сможете посещать закрытые тренинги с экспертами, пользоваться справочно-нормативной базой и читать эксклюзивный журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами. Все это и никакой рекламы!

Обычная цена курса 16 350 рублей, но вы можете получить его бесплатно! Подарок доступен при подписке от 6 месяцев!

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