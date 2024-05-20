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Бухгалтеры

Дарим топовый онлайн-курс «Бухгалтер маркетплейсов - 2024» с подпиской «Клерк.Премиум»

При покупке подписки «Клерк.Премиум» от полугода вы получаете наш флагманский курс «Бухгалтер маркетплейсов - 2024: учет, налоги, 1С» бесплатно!

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Всего за месяц вы сможете получить достаточные знания, чтобы начать вести учет на маркетплейсах у продавца и получать дополнительных доход. Помимо этого, у вас будут все преимущества подписки «Клерк.Премиум»!

На курсе вы научитесь отражать операции в 1С и составлять отчеты, разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами и сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

Изучайте новые темы с подпиской «Клерк.Премиум»!

С подпиской вы получите доступ к 40+ онлайн-курсам и 600+ вебинарам по всем темам бухучета, налогов и кадров, сможете посещать закрытые тренинги с экспертами, пользоваться справочно-нормативной базой и читать эксклюзивный журнал «Разборы законов» с мини-курсами и чек-листами. Все это и никакой рекламы!

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Пользователи интернета

📩 Присылать уведомления о судебных процессах будут автоматически. Это важное для всех новшество, но на исход не влияет, пояснил адвокат

На Госуслугах оповещения о ходе судебных разбирательств начнут присылать всем участникам процесса, а не только тем, кто заранее подключил эту опцию на портале.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ведение бизнеса

Управляющую компанию «Макфы» национализировали

Решение суда о передаче активов «Макфы» под контроль Росимущества привели в исполнение. Первой национализировали управляющую компанию бизнеса.

Необлагаемые НДФЛ доходы

Необлагаемую компенсацию дистанционщикам считают или по норме, или по документам

Дистанционным сотрудникам нужно компенсировать расходы на интернет, электричество и за износ оборудования. Но не вся компенсация необлагаема НДФЛ.

Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Управление персоналом

Корпоративное обучение в эпоху удаленной работы: новые вызовы и решения

Пандемия кардинально изменила привычный уклад жизни и ведения бизнеса. Ключом к сохранению вовлеченности и развития сотрудников в новых условиях стала организация эффективного дистанционного обучения.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
НДС

На практике идентичный товар от двух поставщиков может идти с разными ставками НДС

Пониженную ставку НДС 10% на товар подтверждает его включение в перечень Правительства и регистрационное удостоверение.

Аутстаффинг

Приходящий персонал уравняют со штатным по зарплате и охране труда

Для частных кадровых агентств занятости в ТК установят ряд запретов, а персоналу на аутстаффинге дадут права и гарантии, как у штатных работников.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Синий мозгонапрягатель. Пятница, коллеги

Прикольное задание. Можете посоревноваться на время с коллегами.

🧠Синий мозгонапрягатель. Пятница, коллеги
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Ведение бизнеса

Спецификация к договору поставки в 2024 году

Заключая договор поставки, контрагенты нередко согласовывают лишь общие моменты. Конкретные условия поставки прописывают позже в отдельном документе — спецификации. Как правильно составить такой документ, на какие нюансы обратить внимание, расскажем в нашей статье, а также приведем образец, доступный для скачивания.

Иллюстрация: freepik/freepik
Кадровый учет

Как перенести отпуск сотрудника, если он утвержден графиком отпусков

График отпусков обязателен как для сотрудника, так и для работодателя. При этом сотрудник может перенести отпуск на другой срок с согласия руководителя.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Наталия Лукина
Зарплата

Дополнительная работа по своей инициативе — не основание для доплаты сверхурочных. Судебная практика

Еще одно интересное судебное решение нашла. Работник потребовал у работодателя доплату за сверхурочную работу, работодатель отказался, разбираться пошли в суд.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Разобраться в налогах
Самозанятые

Мониторинг самозанятых с 1 марта 2024 года

С этой даты налоговики объявили крестовый поход против нелегальной занятости и уклонения от уплаты налогов с сумм, которые платят физическим лицам. В зону особого внимания попадут заказчики, которые привлекают для выполнения работ, оказания услуг плательщиков НПД. Рассказываем о том, какие риски учесть, если вы относитесь к этим лицам.

Мониторинг самозанятых с 1 марта 2024 года
Борис Мальцев

Три новости на Клерке: Ашан, Эвотор и популярность за еду

В создании любого продукта должны участвовать люди, которые считают юнит-экономику и отвечают за продукт. Это продакт-менеджеры. Мы это поняли, и поэтому у меня важные продуктовые новости.

Три новости на Клерке: Ашан, Эвотор и популярность за еду
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УСН

Нужен ли кассовый чек при закупке товаров у физлица для перепродажи на УСН

НК напрямую не регулирует, какие документы нужны для обоснования расходов по УСН при покупке товаров у физического лица для последующей перепродажи.

Зарплата

Можно ли маленькую зарплату выдавать 1 раз в месяц и не делить на части

Роструд разъяснил, можно ли при работе на неполной ставке от МРОТ получать зарплату 1 раз в месяц без разделения на аванс и основную часть.

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Ипотека

Минфин: в июле ипотека под 8% закончится

Власти пришли к консенсусу и не будут продлевать программу льготного кредитования для тех, кто хочет приобрести жилье в новостройках под 8% годовых.

НДФЛ

Часть подарка от работодателя не облагается НДФЛ

Если работодатель подарил подарок за 12 700 рублей, то НДФЛ он должен удержать с суммы 8 700 руб.

Маркетинг

Российские бренды заняли все свободные торговые площади

После того как иностранные компании ушли из страны, отечественные бренды заняли их места в торговых центрах.

Бухгалтеры

Дарим топовый онлайн-курс «Бухгалтер маркетплейсов - 2024» с подпиской «Клерк.Премиум»

При покупке подписки «Клерк.Премиум» от полугода вы получаете наш флагманский курс «Бухгалтер маркетплейсов - 2024: учет, налоги, 1С» бесплатно!

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Алексей Иванов
ФСБУ Аренда

Чем финансовая аренда отличается от операционной

Арендодатель обязан классифицировать аренду как финансовую или операционную — так предписывает великий и ужасный ФСБУ 25/2018. Объясняю, в чем разница и почему нельзя считать любую аренду операционной. Даже если очень хочется.

Чем финансовая аренда отличается от операционной
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Расчет акцизов

Из-за маркировки будет новая форма декларации по акцизам на табак и вейпы

Налоговая будет определять базу по акцизам на табачные изделия и жидкости для вейпов через систему маркировки.