Новое приложение «Ситидрайва» удалили из App Store

Уже установленные приложения будут работать на iOS. Пользователям рекомендуют отключить функцию «Сгружать неиспользуемые».

Обновленное приложение каршерингового сервиса «Ситидрайва» пропало из магазина App Store.

«Приложение "Ситидрайв!" стало недоступно для скачивания в AppStore. Рекомендуем не удалять уже установленные приложения — для вас они работают, как раньше», — сказано в телеграм-канале компании.

Чтобы смартфон не удалил уже установленное приложение, рекомендуется не включать функцию «Сгружать неиспользуемые».

Новая версия стала доступна для пользователей смартфонов на iOS в апреле 2024 года. До этого софт удалили из App Store в декабре 2023.

Сейчас приложение по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, Huawei AppGallery, Xiaomi, Rustore.