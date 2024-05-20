Выделено финансирование на увеличенные выплаты педагогам

На основании распоряжений кабмина от 15.03.2024 №1141-р и №1142-р более 8 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на увеличенные ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах и колледжах в населенных пунктах, где живёт менее 100 000 человек.

Выплаты были увеличены с 5 000 до 10 000 рублей с 1 марта 2024 года. Решение принято по поручению Президента, которое он дал по итогам послания Федеральному Собранию 29 февраля.

В ходе отчета Правительства в Госдуме Михаил Мишустин указал на огромную ответственность, которая лежит на таких педагогах, и назвал их настоящими наставниками для своих подопечных.