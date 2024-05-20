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Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Кабмин направит на поддержку Запорожской и Херсонской областей 4,4 млрд рублей

Деньги пойдут на выплату зарплат сотрудников бюджетных учреждений.

На поддержание сбалансированности региональных бюджетов правительство дополнительно выделит 4,4 млрд рублей Запорожской и Херсонской областям.

«Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств регионов в апреле-мае 2024 года. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы», — сказано на сайте кабмина.

Запорожская области получит почти 2,6 млрд рублей, а Херсонская — больше 1,8 млрд.

Недавно мы писали, что розничная торговля в ЛНР за год выросла на 42%.

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Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Кабмин направит на поддержку Запорожской и Херсонской областей 4,4 млрд рублей

Деньги пойдут на выплату зарплат сотрудников бюджетных учреждений.

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