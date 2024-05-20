Розничная торговля в ЛНР за год выросла на 42%

В Луганской народной республике утвердили список социально значимых товаров, на которые установлены предельные розничные цены.

В 2023 году оборот розничной торговли в ЛНР увеличился на 42% по сравнению с 2022 годом.

В регионе работают государственные меры поддержки промышленных и аграрных предприятий, а также помощь предоставляют представителям малого и среднего бизнеса.

«По сравнению с 2022 годом оборот розничной торговли увеличился на 42%. При этом с целью стабилизации цен в республике утвержден перечень значимых продовольственных товаров, реализуемых на территории республики, на которые устанавливаются предельные розничные цены», — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В 2023 году в ЛНР запустили два крупнейших инвестиционных проекта в компании «Агросфера». Общий объем финансирования превысил 6 млрд рубелей. В регионе планируют создать 1,5 тыс. дополнительных рабочих мест.