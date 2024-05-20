74 процента малого и среднего бизнеса — семейные предприятия. Но проблемы есть

Семейное предпринимательство вносит значимый вклад в развитие экономики субъектов РФ и страны в целом.

По данным замредседателя Совета Федерации Инны Святенко, на сегодня порядка 74% малого и среднего бизнеса — это семейные предприятия, в которых работают супруги и родственники. Более половины из них имеют оборот до 500 млн рублей.

При этом 55% компаний — семейные предприятия в первом поколении, 37% — во втором, 8% — в третьем.

«По экспертным оценкам, в нашей стране 99 процентов фермерской продукции произведено именно в семейных хозяйствах. Кроме того, частные школы, гостиницы, предприятия общепита – в большинстве своем являются семейным бизнесом. 50 процентов хлеба в России выпекаются семейными пекарнями. Поэтому можно сделать вывод, что семейное предпринимательство вносит значимый вклад в развитие экономики субъекта и страны в целом», — подчеркнула Святенко.

Вице-спикер СФ отметила большую устойчивость семейного предпринимательства к кризисным ситуациям: «это гибкий сегмент экономики и один из факторов, способствующих стабильности и экономическому росту».

Среди проблем Святенко назвала:

правовое регулирование прав собственности внутри семейного предприятия;

распределение долей и годовой прибыли;

переход управления от старшего поколения к младшему.

На региональном уровне эти вопросы уже решаются. Нижегородская область первой законодательно закрепила понятие «семейное предприятие». Заметных успехов в этом достиг Башкортостан. Постепенно такие решения принимают и другие регионы.

По словам Святенко, нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предлагает меры господдержки на всех этапах развития бизнеса – от появления идеи до ее реализации.