Как учесть доменное имя сайта в качестве НМА

По ГК сайт является программным продуктом и относится к результатам интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1225). При соответствии установленным признакам они выступают нематериальными активами.

Получение домена — это составная часть создания сайта.

При признании в бухгалтерском учете объект НМА оценивают по первоначальной стоимости: это общая сумма связанных с ним капитальных вложений, сделанных до признания объекта НМА в бухучете (п. 13 ФСБУ 14/2022).

Капитальные вложения признают в бухучете в сумме фактических затрат, в частности, на создание объектов НМА — подп. «л» п. 5, п. 9 ФСБУ 26/2020. Все расходы, связанные с созданием НМА, включают в его первоначальную стоимость.

Первоначальная стоимость НМА формируется по дебету счета 08. Поэтому при регистрации доменного имени и до его включения в стоимость сайта нужно делать проводку Дебет 08 Кредит 76 (60). А после создания сайта плата за доменное имя — это просто текущие расходы на счете 26.

Разъяснение дал эксперт сервиса Клерк.Консультации.

Некоторые компании ежегодно оплачивают несколько доменных имен, обычно каждый раз на год. Часть доменных имен фактически используют, а часть забронирована под будущее развитие. При этом лимит для НМА в учетной политике не установлен.

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