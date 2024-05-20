⚡️ Итоги дня: садоводам предложили выдавать бесплатные семена, в Москве подорожал проезд в метро, а стоимость золота обновила рекорд

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии5
а зачем?
Лишь бы найти повод для удорожания билетов? Дескать, по любой цене всё равно купят? Всё правильно?
тогда сразу тут же и пишите про тех кто бензином заправляется! Заправка закончилась, чем бы то ни было (электричество, бензин, солярка, газ, водород.... урановые стержни...) - сразу уезжай. А то вдруг он останется надолго. )))))))))
Данский (или как правильно?) гербалайф !
Рекламный слоган : Гербалайф, теперь из Дании