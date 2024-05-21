С сегодняшнего дня запретили вывозить отходы и лом драгоценных металлов

Правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов с 20 мая по 20 ноября 2024 года.

Это закрепило постановление от 17.05.2024 № 611. Решение позволит увеличить загрузку российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и повысить налоговые поступления, сказано на сайте кабмина.

На время действия ограничений (6 месяцев) из России не будут вывозиться:

отходы и лом драгметаллов или металлов, плакированных драгоценными металлами;

прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или их соединения.

отходы и лом электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгметаллов, важных для внутреннего рынка.

Запрет не распространяется на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгметаллов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные ограничения действовали с 1 ноября 2023 по 30 апреля 2024 года. До этого – с 20 марта по 20 сентября 2023.