Цифровизация в школах чрезмерна, показал опрос председателя Госдумы

Вячеслав Володин у себя в телеграм-канале провел анонимный опрос о чрезмерности цифровизации в школе.

Он задал вопрос: считаете ли вы, что цифровизация в школах чрезмерна? Имеется в виду использование форматов дистанционного обучения, сокращение личного общения учителей с учениками и их родителями, отказ от бумажных учебников и другое.

Опрос показал (он продолжается), что большинство считает цифровизацию в школе чрезмерной — 56% (на середину дня). Хотя нет ответили 33%. А 11% все равно.

Ранее мы сообщали, что стартовал эксперимент с электронными студенческими билетами и зачетками.