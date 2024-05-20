Цифровизация в школах чрезмерна, показал опрос председателя Госдумы

Он задал вопрос: считаете ли вы, что цифровизация в школах чрезмерна? Имеется в виду использование форматов дистанционного обучения, сокращение личного общения учителей с учениками и их родителями, отказ от бумажных учебников и другое.
Опрос показал (он продолжается), что большинство считает цифровизацию в школе чрезмерной — 56% (на середину дня). Хотя нет ответили 33%. А 11% все равно.
Ранее мы сообщали, что стартовал эксперимент с электронными студенческими билетами и зачетками.
Комментарии1
Чрезмерны требования постоянно зайти на какой-то сайт, срочно зарегистрироваться, проголосовать, пройти опрос, олимпиаду, "просто поставить галочки" - и отписаться, что все сделали. Это "по желанию", но срочно обязательно надо всем, потому что руководство школы требует от учителей, а от руководства - администрация и т.д.