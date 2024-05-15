Стартовал эксперимент с электронными студенческими билетами и зачетками: что дает

Электронные студенческие билеты и зачетные книжки появятся на Госуслугах. Их можно использовать наравне с бумажными.

Это пока эксперимент, который установлен постановлением правительства от 20.04.2024 № 509 и продлится с 25 апреля 2024 по 31 декабря 2025 года. Участие в нем добровольное как для колледжей и вузов, так и для их студентов.

В нем могут принять участие студенты, ординаторы, аспиранты.

Сведения о студенческом и зачетной книжке будут доступны на портале Госуслуг. В приложении «Госуслуги» студенческий билет будет в виде QR-кода. Проверяющий может отсканировать его с помощью камеры смартфона.

Новый механизм можно использовать:

при покупке проездного билета со скидкой для студентов с помощью специальных приложений (применится автоматически , если авторизуетесь с помощью Госуслуг);

при посещении музеев, концертов и других культурных мероприятий, на которые обучающиеся могут попасть бесплатно или со скидкой. Со списком таких мест можно ознакомиться на Госуслугах;

для прохода на территорию колледжа или университета;

для отслеживания успеваемости.

При этом электронные документы не отменят обычные: студенты смогут пользоваться любыми из них, отмечает кабмин.

Отвечать за проведение эксперимента будут Минобрнауки, Рособрнадзор, Минцифры, Минтранс и Минкультуры.