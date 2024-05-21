Глава Минфина: изменения в налоговой системе сократят неравенство

Прогрессивное налогообложение коснется только тех, у кого высокие доходы. Для семей с двумя и более детьми предложат дополнительные вычеты по НДФЛ.

Грядущие налоговые изменения должны принести пользу семьям с детьми и снизить неравенство. Например, семьям с двумя и более детей, имеющим невысокие доходы, будет предложен вычет по НДФЛ. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«В рамках справедливой налоговой системы предложение о прогрессии не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы», — сказал Силуанов.

По его мнению, жители страны должны видеть, на что идут уплачиваемые ими дополнительные налоги. Все средства пойдут на социальное развитие страны, на решение важнейших для общества проблем.

Также министр добавил, что у правительства сейчас достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками.