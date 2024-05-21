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Проверки ФАС

Бесплатное обслуживание банком счетов оказалось не таким уж и бесплатным

ПАО Банк Синара исполнил предупреждение ФАС с требованием разместить достоверную информацию о брокерских услугах на своем сайте.

Ранее в Антимонопольную службу поступило обращение гражданина о признаках нарушения в действиях банка Синара.

На его сайте была указана привлекательная информация о бесплатном обслуживании брокерских счетов клиентов. Однако существенные ограничения такой опции не были указаны. При их несоблюдении организация списывала со счета клиента плату в размере 3 000 рублей.

По мнению ФАС, такие действия могли способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами и содержат признаки недобросовестной конкуренции.

ФАС выдала банку предупреждение и обязала проинформировать клиентов о стоимости обслуживания брокерского счета на своем сайте, а также направить персональные уведомления клиентам, заключившим договор о брокерском обслуживании в период размещения недостоверной информации.

Кроме того, Синара должен был разработать внутренний документ, определяющий порядок своевременного размещения на сайте актуальной информации о брокерских тарифах.

Организация исполнила предупреждение в установленные сроки и предоставила отчет, сообщила ФАС.

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Бесплатное обслуживание банком счетов оказалось не таким уж и бесплатным

ПАО Банк Синара исполнил предупреждение ФАС с требованием разместить достоверную информацию о брокерских услугах на своем сайте.

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