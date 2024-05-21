Свежая вакансия: «Союзмультфильм» ищет бухгалтера по производству

Где безопасно обменять наличные на крипту

За 15 лет существования криптовалюты* не только не утратили своей актуальности, но наоборот — по популярности приблизились к фиатным деньгам и ценным металлам. Так, капитализация того же Биткоина сегодня превышает 1,4 триллиона долларов, что уже выше, чем у серебра! Неудивительно, что обмен крипты на наличные сегодня так востребован.