Свежая вакансия: «Союзмультфильм» ищет бухгалтера по производству

На сервисе Клерк.Работа появилась новая интересная вакансия. «Союзмультфильм» в поисках бухгалтера по производству. Работодатель обещает зарплату от 100 тыс. рублей.
Требования к соискателям:
основные положения в части бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов (ПБУ14/07, ст. 256, 257 НК РФ);
порядок оформления бухгалтерских операций и организации документооборота по участку НМА;
корреспонденция счетов, основные бухгалтерские проводки по учету НМА (счета 04, 05);
обладать знаниями Excel на уровне пользователя среднего уровня;
иметь опыт работы с 1С Бухгалтерия 8.3.
Подходите? Тогда быстрее отправляйте свое резюме!
Начать дискуссию