Юристы СПБ Банка разместили шаблон и инструкцию для самостоятельного обращения в OFAC

По информации на сайте, это исчерпывающий перечень документов для обращения на текущем этапе, хотя OFAC может запросить дополнительную информацию.

Для обращения в Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США за индивидуальной лицензией на разблокировку активов, инвесторам — владельцам иностранных ценных бумаг необходимо самостоятельно подать заявление через лицензионный портал на сайте OFAC.

Шаблоны заявлений для физических и юридических лиц, инструкции по их заполнению, включая список необходимых для процедуры сведений и документов размещены на информационном портале о разблокировке иностранных активов «Разблокировкаактивов.рф».

СПБ Банк вместе с юристами коллегии адвокатов Delcredere сегодня, 20 мая, подадут в OFAC собственное обращение с целью разблокировки иностранных клиентских активов.

Один и тот же инвестор имеет право участвовать сразу в двух обращениях — коллективном СПБ Банка и индивидуальном, т. е. выбирать один из вариантов не требуется.

Кроме того, юристы коллегии адвокатов Delcredere и СПБ Банка обновили ответы на часто задаваемые вопросы инвесторов (Q&A).