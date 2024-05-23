ФНС объяснила, когда нужно менять квалифицированный сертификат подписи

В телеграм-чате ФНС опубликовали вопрос — что делать, если ИП переехал в другой регион: нужно ли менять печать, так как на ней стоит старый город, а также, как быть с подписью? Сегодня инспекторы опубликовали ответ.
Квалифицированный сертификат подлежит обязательному перевыпуску только в случае изменения сведений, включенных в его состав. Для квалифицированного сертификата ИП обязательные сведения, включаемые в сертификат:
Фамилия, имя и отчество (при наличии).
Идентификационный номер налогоплательщика — физического лица (ИНН).
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
При изменении этих данных и внесении соответствующих сведений в ЕГРИП требуется перевыпуск квалифицированного сертификата.
Для перевыпуска квалифицированного сертификата можно воспользоваться специальным функционалом сервиса личный кабинет налогоплательщика-ИП.
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