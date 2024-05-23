ФНС объяснила, когда нужно менять квалифицированный сертификат подписи

Налоговиков спросили, нужно ли менять квалифицированный сертификат электронной подписи при смене регистрации индивидуального предпринимателя. В ФНС подготовили ответ.

В телеграм-чате ФНС опубликовали вопрос — что делать, если ИП переехал в другой регион: нужно ли менять печать, так как на ней стоит старый город, а также, как быть с подписью? Сегодня инспекторы опубликовали ответ.

Квалифицированный сертификат подлежит обязательному перевыпуску только в случае изменения сведений, включенных в его состав. Для квалифицированного сертификата ИП обязательные сведения, включаемые в сертификат:

Фамилия, имя и отчество (при наличии).

Идентификационный номер налогоплательщика — физического лица (ИНН).

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

При изменении этих данных и внесении соответствующих сведений в ЕГРИП требуется перевыпуск квалифицированного сертификата.

Для перевыпуска квалифицированного сертификата можно воспользоваться специальным функционалом сервиса личный кабинет налогоплательщика-ИП.