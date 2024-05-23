Брокеры начнут обмениваться информацией о расходах инвесторов

Чтобы налоги с инвестиций рассчитывались корректно, брокеры будут обмениваться информацией с другими участниками рынка по заявлению инвестора.

Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому брокеры и управляющие компании по заявлению инвестора будут обязаны передавать информацию о физическом лице и его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг другому участнику рынка.

Такое разрешение понадобится, когда ценные бумаги покупались у одного брокера, а продавались через другого.

Сведения нужны для правильного расчета налогов, поэтому список информации, которой можно обмениваться, определит ФНС.

С момента получения заявления у брокера будет 30 дней, чтобы передать информацию об инвесторе.