⚡️ Итоги дня: нейросеть впервые вынесла приговор, во всех самолетах появится Wi-Fi, а цифровой помощник Сбера ставит диагнозы

В первом квартале 2024 года производство мебели в России выросло на 27% и достигло 116,6 млрд рублей.

В тюменском суде решение по делу впервые вынесла нейросеть. Студенты института государства и права Тюменского госуниверситета смоделировали процесс, где нейросеть обвинялась по уголовному делу, а недавно рассмотрели гражданский иск в ее защиту. Притом вердикт тоже выносил искусственный интеллект.

В России выявили случаи заболевания новым вариантом коронавируса FLiRT. Они не представляют большой опасности.

Цифровой помощник Сбера помог врачам поставить 14 млн диагнозов. Сервис определяет 95% самых распространенных заболеваний.

Microsoft добавила в графический редактор Paint ИИ-генератор изображений по описанию и наброскам.

В 2028 году Wi-Fi на борту российских самолетов станет повсеместным. Планируется, что до 2030 года будут запущены 737 низкоорбитальных спутников связи.