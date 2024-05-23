Число индивидуальных инвестиционных счетов сократилось до 5,9 млн

В первом квартале 2024 года инвесторы открыли около 138 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов нового типа — ИИС-3. Общее число ИИС сократилось с 6 до 5,9 млн.
«На низкую активность инвесторов повлияло то, что поправки в Налоговый кодекс, регулирующие получение налогового вычета по ИИС-3, были приняты в конце марта», — сказано в телеграм-канале Центробанка.
Стоимость активов практически не изменилась — она составляет 545 млрд рублей. В портфелях инвесторов существенные доли занимают облигации, инвестиционные паи и денежные средства.
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