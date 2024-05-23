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Общество

«Аэрофлот» начнет продавать билеты по биометрии

Пассажиры смогут приобрети билет с помощью биометрических данных в собственных точках продаж «Аэрофлота».

До конца июня 2024 года «Аэрофлот» внедрит оплату покупки авиабилетов по биометрии. Это будет можно сделать в собственных точках продаж компании.

«До конца июня месяца мы во всех наших филиалах, во всех наших точках продаж "Аэрофлота" запустим на базе технологии Сбера сервис оплаты по биометрии. То есть любая транзакция может быть подтверждена для любого жителя Российской Федерации, для любого нашего гражданина через биометрические параметры», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям компании Антон Мацкевич.

До конца года компания сделает авторизацию в кабинете «Аэрофлот бонус» через сервис Сбер ID.

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