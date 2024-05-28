Путин разрешил компенсировать ущерб за счет американских активов

Владимир Путин подписал указ, по которому российские суды получили право использовать американское имущество в РФ для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.
«Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», — сказано в указе президента.
Правительство установит специальный порядок компенсации ущерба, причиненного РФ и Центробанку решениями государственных или судебных органов США. На подготовку изменений в законодательство у кабмина будет 4 месяца.
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