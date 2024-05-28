Курортный сбор может стать туристическим налогом

В рамках парламентских слушаний в Госдуме по вопросам совершенствования налогового законодательства глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство рассматривает возможность преобразования курортного сбора в туристический налог.
«На экспертном совете прозвучали предложения глав регионов и муниципалитетов преобразовать курортный сбор в туристический налог. Рассмотрим эту инициативу», — сказал Силуанов.
Деталей по этой инициативе пока нет.
Ранее мы писали, что по словам главы Минфина, изменения в НДФЛ не должны затрагивать подавляющее большинство россиян.
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