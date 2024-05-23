Глава Минфина: изменения в НДФЛ не должны затрагивать подавляющее большинство россиян

При подготовке предложений по изменению налоговой системы министр финансов заявил, что опирался на принципы справедливости.
«Мы будем предлагать разумную прогрессию, чтобы наша система была конкурентоспособной», — заявил Силуанов.
При определении НДФЛ министерство предлагает руководствоваться тем, что изменение налоговых ставок не должно коснуться подавляющего большинства жителей страны. В выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, которые имеют невысокие доходы. Для них будут доступны вычеты по НДФЛ, причем часть уплаченных налогов будет можно вернуть по итогам календарного года.
Возврат налогов планируют делать с оказанием социальной поддержки из средств федерального бюджета.
«Такой кешбэк будет стимулом легально зарабатывать, поскольку часть налога будет возвращаться», — сказал глава Минфина.
Принцип справедливости будет работать и при использовании уплаченных дополнительных налогов. Все полученные средства государство направит на социальные цели, на решение важнейших для людей задач, на поддержку институтов материнства и детства. Например, налоги пойдут на реализацию нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России».
Предлагается также сохранить уровень налогообложения доходов в виде процентов по депозитам, чтобы стимулировать население формировать сбережения.
Ранее мы писали: глава комитета ГД по налогам объяснил, что значит «справедливая налоговая система».
Комментарии6
Господи вот уже страшно становится сколько факторов будут влиять на налоги. А нам как считать надо будет? По старинке на калькуляторе? Тут два плюс три и пять в уме 😆
Ага, ага. А потом родят какой-нить ужас, типа ЕНС. Чтоб нам работу облегчить)
Вот это как-бы немного прибавляет оптимизма. А вдруг обойдёмся справкой для налоговой?
все будет тоже, что и сейчас - вычеты на дитей, да социальные и имущественные. сдай 3-НДФЛ по итогу года и будет тебе возврат. ждать чего-то более думаю не стоит.