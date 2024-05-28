Инвесторы рискуют не успеть переоформить акции «Яндекса»

До 31 мая держатели акций иностранной компании Yandex N.V. могут подать заявки для обмена их на бумаги российского «Яндекса». Если этого не сделать, инвесторы потеряют свои вложения.

У держателей акций иностранной компании Yandex N.V. осталось меньше месяца, чтобы обменять их на ценные бумаги МКПАО «Яндекс». Подать заявку нужно до 31 мая.

«Акционеры могут фактически потерять свои инвестиции, так как в российской юрисдикции они станут бесполезны», — сказал «Известиям» инвестиционный аналитик Владимир Чернов.

Если держатели ценных бумаг не успеют их обменять, они будут исключены из реестра акционеров МКПАО «Яндекс». Акции Yandex N.V. перестанут торговаться на российских биржах.