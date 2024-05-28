Воду в офис можно без проблем учесть в расходах

На общей системе налогообложения (ОСНО) можно применить в расход покупку воды в офис.

Затраты на приобретение питьевой воды, а также кулера и помпы, которые часто закупают фирмы, можно учесть в расходах, поскольку их можно отнести к мероприятиям, которые направлены на обеспечение нормальных условий труда — подп.7 ст. 264 НК.

Приказом Минздравсоцразвития от 29.10.2021 № 771н утвержден перечень таких мероприятий, в который в том числе входит приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой — п. 17.

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