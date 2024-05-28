Олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов

Долг двукратной олимпийской чемпионки перед ФНС составил почти 500 тысяч рублей.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева задолжала ФНС 465 688 рублей. Такую сумму с учетом штрафов насчитали сотрудники налогового органа в Волгограде.

Сейчас спортсменка проживает за границей в разных местах: в Монако, на Канарских островах и Испании. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

Летом 2023 года Елена Исинбаева отказалась от воинских званий в России и приостановила работу своего благотворительного фонда.

Исинбаева получила золотую медаль на Олимпиаде в Афинах в 2004 году и в Пекине 2008 году. Также спортсменка завоевала 7 золотых наград чемпионатов мира.