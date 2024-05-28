⚡️ Итоги дня: искусственный интеллект будет следить за мусорками, 40% россиян не знают условий льготной ипотеки, а Nissan выпустит духи с ароматом шин

В России могут внедрить мониторинг мусорных площадок с помощью искусственного интеллекта. С помощью видеомониторинга будут контролировать чистоту контейнерных площадок, переполненность контейнеров, поджог мусора, а также автомобили, которые мешают уборке.
Майские заморозки повредили 50-70% яблонь в Центральной России.
Из-за заморозков взлетели цены на клубнику. Средняя стоимость 1 кг клубники с 1 по 22 маясоставила 588 руб., что на 20% вышепо сравнению с тем же периодом прошлого года.
Почти 40% тех, кто хочет получить льготную ипотеку, не знают ее условий. Все детали и подробности льготных программ знают около 6% опрошенных, базовое представление имеют около 23%. Подавляющее большинство — около 71% — знает только, что такие программы существуют.
В Москве начались испытания первого беспилотного трамвая. К 2027 году более 80% трамвайного подвижного состава будет оборудовано автоматизированной системой управления.
МИД РФ опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов. Россияне, живущие за рубежом, по-прежнему могут оформить загранпаспорт, не приезжая в РФ.
У Apple произошел сбой с синхронизацией iCloud. Пользователи получили доступ к старым фото, которых не было даже в папке «Недавно удаленные». Ведущий инженер CorpSoft24 Михаил Сергеев считает, что облачные хранилища могут отправлять фото пользователей третьим лицам.
В Японии умерла собака Кабосу, которая стала известным мемом и лицом криптовалюты Dogecoin.
В российских школах прозвучали последние звонки, общее число выпускников составляет 2,3 миллиона человек.
Компания Nissan выпустит парфюм под названием Smell My Dust с запахом автомобильных шин. В аромате духов можно почувствовать запах жженой автомобильной резины с нотами цветущей вишни, розмарина, жженого сахара и древесного тона.
Полиция Петербурга изъяла 10,3 тыс. неправильно припаркованных электросамокатов. Всего выявили более 200 незаконных парковок кикшеринговых сервисов.
Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
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