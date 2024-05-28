Поправки в Налоговый кодекс внесут в весеннюю сессию

У Минфина осталась неделя, чтобы внести поправки в НК. Такие сроки определены по той причине, что изменения будут требовать поступления ресурсов в течение года.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что поправки в налоговое законодательство будут внесены в весеннюю сессию работы парламента.

«Необходимость внесения поправок в весеннюю сессию связана с тем, что президент в послании дал целый ряд поручений, которые требуют поступления ресурсов в течение года… изменения будут вноситься не через изменения бюджета, а путем обычных законодательных процедур», — сказал Силуанов.

Речь идет о дополнительных выплатах малонаселенным пунктам до 100 тыс. человек, а также денежных средства для учителей. Поправки необходимы для реализации поручений президента.