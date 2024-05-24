Донастройка налоговой системы должна сделать ее более справедливой и к гражданам, и к бизнесу, и к регионам

Он отдельно остановился на региональной составляющей изменений:

«Все регионы и муниципалитеты должны иметь одинаковые возможности для выполнения положений Послания Президента РФ, касающихся социальной поддержки наших граждан. Мы должны стремиться, чтобы люди в разных частях и городах страны жили по единым стандартам качества», — подчеркнул Журавлев.

Начался процесс модернизации бюджетной системы и межбюджетных отношений, отметил сенатор. «Нужно решить проблему диспропорции и разрыва между уровнем обеспеченности субъектов РФ, стимулировать регионы к самодостаточности. Использовать для этого бюджетную и налоговую систему. Полномочия регионов должны быть полностью обеспечены налоговыми поступлениями, которые остаются в субъектах Федерации».

Необходимы новые финансовые инструменты и для регионов, и для муниципалитетов, считает сенатор. В качестве примера он привел туристический сбор. «Это относится и к распределению акцизов на табачную продукцию, и другим механизмам».

При модернизации фискальной системы важно избежать создания стимулов для ухода в тень и дробления бизнеса, подчеркнул Журавлев.

«Нужно сильно дестимулировать вывод денег из страны. А те, кто зарабатывает и вкладывает в свою страну — инвестирует в города присутствия, благотворительность, экологию, развитие кадров, — должны быть простимулированы фискальной системой», — заявил сенатор.

Также необходимо вернуться к идее обязательной социальной отчетности бизнеса, считает сенатор: «нужно стимулирующее налогообложение, в первую очередь для развития внутренних инвестиций, фондового рынка, в том числе при первичных размещениях. Важны налоговые стимулы и для инвесторов, и для эмитентов — для развития фондового рынка».

Журавлев также остановился на создании понятных правил игры для бизнеса: «необходимо быстрее принимать закон. Регионы должны в августе начать бюджетный процесс. И они не могут к нему приступить, пока не будут ясны параметры донастроенной налоговой системы».