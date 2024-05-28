НСПК регистрирует товарный знак Papayya

В официальных базах Роспатента заявку найти не удается.

Что известно

Бренд будет использоваться для карточек идентификационных биометрических, с магнитным кодом, для платежных терминалов (9-й класс МКТУ), для выпуска дорожных чеков и кредитных карточек, услуг онлайн-банкинга (36-й класс), услуг шифрования цифровых данных (42-й класс).

«Это может говорить о том, что имеются в виду карты туриста».

В то же время, есть информация, что «банки и другие финансовые организации уже применяют это решение при разработке собственных Pay-сервисов, чтобы позволить пользователям оплачивать товары и услуги токенизированными картами «Мир».