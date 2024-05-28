Расчеты с кредиторами банка Киви начнутся в июле

13 июня 2024 года АСВ проведет первое собрание кредиторов банка Киви. Сами расчеты планируют проводить в июле.

«В собрании с правом голоса могут принять участие кредиторы и уполномоченные органы, заявившие свои требования до 15 апреля 2024 года и включенные в реестр требований кредиторов банка», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Участники собрания получат отчет о деятельности АСВ в качестве ликвидатора банка, смету текущих расходов на принудительную ликвидацию, а также ознакомятся с условиями продажи ценных бумаг Киви и конвертации иностранной валюты, которая есть на корреспондентских счетах банка.

Кредиторы не обязаны участвовать в собрании. Это не повлияет на сроки и полноту расчетов.