Универсальное решение? Какому бизнесу подойдет 1С:ERP

Продуктивность управления компанией и ведения в ней учета определяется не только мастерством специалиста, но еще и правильно выбранным продуктом 1С.

При выборе конфигурации нужно ориентироваться на индивидуальные характеристики и потребности бизнеса:

Функции, которые определяются рабочими бизнес-задачами. Например, потребность в подготовке отчетов для оценки финансового состояния. Организацию процессов в компании. Вы должны четко понимать, как происходит разработка бюджета в фирме (сверху-вниз или наоборот), какие специалисты в этом участвуют, кто контролирует все этапы подготовки и согласования. Конфигурации 1С, которые уже используются в компании. Возможно, текущие решения тоже могут быть использованы для ведения учета — достаточно добавить соответствующие настройки.

5 признаков, что вам нужно переходить на 1С:ERP Управление предприятием: процессы автоматизированы, но периодически все равно дают сбой и тормозят работу компании;

есть понимание, что информации для принятия решений недостаточно и добыть ее сложно;

поступают жалобы от потребителей и партнеров из-за срыва сроков и плохого сервиса;

весомую часть учета приходится вести вручную на бумаге, по этой причине некоторые данные могут быть потеряны.

Таким образом, можно заключить, что конфигурация 1С:ERP подойдет небольшим производствам и фирмам, которым не нужно центральное управление. В программе можно составлять стандартные финансовые отчеты — бюджет доходов и расходов, движения денежных средств, бюджет по балансу.

Она позволяет автоматизировать оперативную работу, наладить производственные процессы (заказы и планирование), а также вести учет по МСФО.

Грамотно выбранная программа помогает усовершенствовать все рабочие процессы, ускорить их, автоматизировать большую часть операций — снять с бухгалтеров трудозатратные рутинные задачи и одновременно сократить количество ошибок. Специалист, который может помочь компании в правильном подборе ПО, ценится на рынке. Станьте таким специалистом и зарабатывайте от 200 тыс. рублей в месяц!

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