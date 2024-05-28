Для обрабатывающих МСП введут льготный режим налогообложения

Неквалифицированная электронная подпись: что это такое и как ее использовать

Есть несколько видов ЭП, которые различаются по своим свойствам и сферам применения. Рассмотрим неквалифицированную электронную подпись (НЭП) — что она собой представляет, для чего используется, какие имеет особенности и отличия от квалифицированной ЭП. Стоит ли переплачивать за КЭП или для большинства задач будет достаточно НЭП.