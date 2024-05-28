Для обрабатывающих МСП введут льготный режим налогообложения

Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации по итогам парламентских слушаний, посвященных совершенствованию налогового законодательства РФ.
«Налоговая система страны должна стимулировать технологическое перевооружение экономики страны, создавать условия, поощряющие приобретение российского оборудования, российского программного обеспечения. В этой связи для предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в области обрабатывающего производства, необходимо принять меры поддержки посредством введения льготного режима налогообложения», — сказано в документе.
Других подробностей по этой рекомендации ГД пока нет.
Ранее мы сообщали про изменения в НК по УСН, которые предложила Госдума.
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